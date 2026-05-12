В Ростовской области реализуются специальные меры поддержки в сфере АПК для участников СВО

Накануне Дня Великой Победы Юрий Слюсарь встретился с участниками специальной военной операции, которые возвращаются к мирной жизни, открывают или хотят расширить собственное дело.
Ветераны СВО приехали на встречу из нескольких территорий донского региона. Участники откровенно говорили о своих бизнес-идеях, о действующих мерах поддержки. Многие хотят открыть собственное дело, в том числе в сельском хозяйстве.
В частности, Артем Лазарев из Белокалитвинского района планирует развивать мясное скотоводство. В 2025 году он прошёл обучение в «Школе фермера». В его планах — выйти на поголовье в 75 голов, для этого с помощью гранта он хочет приобрести 40 голов калмыцкой породы и оборудование.
С нуля начал свое дело — аквафермерство — ветеран СВО, начальник разведки штурмового отряда Андрей Богуренко из Кашарского района. В своем хозяйстве он выращивает австралийского красноклешневого рака. В прошлом году производство вышло на уровень 500 кг в год. В планах — расширить свою акваферму до двух тысяч раков, запустить круглогодичное производство. С помощью гранта «Агромотиватор» Андрей планирует закупить бассейны, оборудование.
Были также представлены бизнес-идеи в отрасли овощеводства, растениеводство, цветоводства. Губернатор отметил, что каждый план интересный и реалистичный.
«Вижу, что вы горите своим делом. Абсолютно живые, понятные проекты. И вам просто надо немного помочь. Меры поддержки разработаны. Теперь нужно применить их на практике. Важно помогать, сопровождать проекты. Минсельхоз, главы муниципалитетов в ручном режиме должны взять на сопровождение вопросы предоставления земельных участков, документов, прохождение всех необходимых алгоритмов и процедур. Кроме того, через фонд “Защитники Отчества” надо популяризировать эти меры поддержки», — сказал Юрий Слюсарь.
Губернатор попросил героев приходить к школьникам и рассказывать детям о том, как они строят мирную жизнь, открывают свое собственное дело.
В Ростовской области действует комплекс мер социальной поддержки для участников СВО: льготы по ЖКХ, предоставление земельных участков для ведения личного подсобного хозяйства, компенсация расходов на газификацию, помощь в трудоустройстве.
Недавно губернатор подписал постановление о новых мерах поддержки участников СВО. Запущен грант «Агромотиватор», который поможет ветеранам начать или развить фермерское хозяйство. Претендовать на него могут те, кто служил в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, а также ветераны боевых действий в Донбассе. Максимальный размер гранта — до 7 млн рублей, что покрывает до 90% затрат на запуск или развитие хозяйства.
Действует образовательный проект Россельхозбанка и Минсельхоза РФ «Школа фермера», направленный на содействие созданию новых фермерских хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов.
