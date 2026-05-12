Посол рассказал, почему Пакистан попросил США остановить операцию в Ормузе

Посол Пакистана в РФ Файсал Нияз Тирмизи заявил, что Исламабад просил Вашингтон остановить операцию в Ормузе из-за объявленного перемирия.

Источник: Аргументы и факты

Исламабад обращался к Вашингтону с просьбой приостановить операцию «Проект Свобода» (Project Freedom) в Ормузском проливе, поскольку стороны договорились о перемирии, сообщил журналистам посол Пакистана в России Файсал Нияз Тирмизи.

Его спросили, по каким причинам пакистанская сторона решила выступить с такой инициативой.

«Потому что мы достигли прекращения огня, и мы считаем, что обеим сторонам не следует делать подобные вещи. И мы твердо убеждены, что это так, потому что Ормузский пролив — это очень небольшой участок», — сказал дипломат в интервью ТАСС.

Посол пояснил, что блокада может оказаться излишним источником напряжения. По словам Тирмизи, ограничить всё сразу в Аравийском море невозможно физически.

«Это была бы сложная задача. Я читал один доклад, согласно которому максимум 10−11 судов в день можно проверить в Аравийском море», — подчеркнул он.

Дипломат отметил, что обе стороны должны содействовать движению через Ормузский пролив. Посол выразил надежду на то, что США и Иран достигнут взаимопонимания и выработают решение, приемлемое для них и всего остального мира, чтобы обеспечить беспрепятственное судоходство.

Напомним, 5 мая американский президент объявил, что США приостанавливают операцию «Проект Cвобода» по сопровождению судов в Ормузском проливе. Глава Белого дома уточнил, что такое решение было принято Соединёнными Штатами по просьбам Пакистана и ряда других стран. Упомянутая операция началась утром 4 мая по ближневосточному времени.

Пакистан: ядерная держава на стыке Азии и Ближнего Востока
Пакистан — одна из крупнейших стран Южной Азии, обладающая выгодным стратегическим положением, собственным ядерным оружием, но сложной внутренней и внешнеполитической повесткой. Государство играет важную роль в региональной безопасности и соперничает с ближайшим соседом — Индией.
Читать дальше