Посол рассказал, почему Пакистан попросил США остановить операцию в Ормузе

Исламабад обращался к Вашингтону с просьбой приостановить операцию «Проект Свобода» (Project Freedom) в Ормузском проливе, поскольку стороны договорились о перемирии, сообщил журналистам посол Пакистана в России Файсал Нияз Тирмизи.
Его спросили, по каким причинам пакистанская сторона решила выступить с такой инициативой.
«Потому что мы достигли прекращения огня, и мы считаем, что обеим сторонам не следует делать подобные вещи. И мы твердо убеждены, что это так, потому что Ормузский пролив — это очень небольшой участок», — сказал дипломат в интервью ТАСС.
Посол пояснил, что блокада может оказаться излишним источником напряжения. По словам Тирмизи, ограничить всё сразу в Аравийском море невозможно физически.
«Это была бы сложная задача. Я читал один доклад, согласно которому максимум 10−11 судов в день можно проверить в Аравийском море», — подчеркнул он.
Напомним, 5 мая американский президент объявил, что США приостанавливают операцию «Проект Cвобода» по сопровождению судов в Ормузском проливе. Глава Белого дома уточнил, что такое решение было принято Соединёнными Штатами по просьбам Пакистана и ряда других стран. Упомянутая операция началась утром 4 мая по ближневосточному времени.