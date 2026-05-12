Шредер и другие: кто может представлять Европу на переговорах по Украине

Европу лихорадит: предложенная президентом РФ Владимиром Путиным кандидатура бывшего канцлера Герхарда Шредера для переговоров с РФ вызвала истерику у главы евродипломатии Каи Каллас и официального Киева. За дипломатическим скандалом, по мнению военных экспертов, стоят миллиарды на оружии и страх политического краха режима Зеленского. Подполковник запаса Олег Иванников в беседе с aif.ru сравнил Каллас со «старухой Шапокляк», а полковник запаса Александр Перенджиев назвал две страны, где Путин и Зеленский могут встретиться лицом к лицу.
«Старуха Шапокляк»: Иванников раскрыл истинное лицо Каллас.
Глава европейской дипломатии Кая Каллас выступила против назначения переговорщиком с РФ от ЕС Герхарда Шрёдера, кандидатуру которого предложил российский президент Владимир Путин. Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников в беседе с aif.ru объяснил мотивы Каллас.
«Каллас против всего и всегда. Это классический образ европейской старухи Шапокляк. Для Каллас не важно, сколько погибнет украинцев в противоборстве с Россией, для нее играют роль только личные, эгоистичные цели, которые она преследует. Такие заявления делаются однозначно в интересах крупных оружейных предприятий и компаний, которые лоббируют производство вооружений. И нельзя исключать, что Каллас получает вполне материальную выгоду от производителей оружия из европейских стран, так как является рупором оружейного лобби», — сказал он.
Почему Киев боится честного Шредера: деньги VS совесть.
По словам Иванникова, с оружейным лобби связано и заявление главы украинского МИД Андрея Сибиги в Брюсселе, который сообщил, что Украина также, как и Каллас, не поддерживает кандидатуру Шредера.
«Герхард Шредер — это авторитетный европеец. В России ему доверяют, это политик, у которого осталась честь, совесть, и он вряд ли будет склонен лгать и интерпретировать предстоящие переговоры. Это не устраивает “ястребов войны”, так как уже подписаны контракты на поставку на Украину новых вооружений. Высказывания Сибиги вполне прогнозируемы. Для таких, как Сибига, мирные переговоры и возможное заключение мира с Россией означает полный политический крах и забвение. Режим Зеленского в этом случае не удержится у власти, поэтому он буквально зубами цепляется за малейшую возможность продлить боевые действия, сделать все возможное, чтобы усидеть, удержаться в министерском кресле, что, очевидно, показывает не только его дипломатическую несостоятельность, но и является абсолютно безнравственным поступком, который очевиден всем здравомыслящим украинцам», — объяснил Иванников.
Несмотря на заявление Каллас, по данным немецких СМИ, в Германии не отбрасывают кандидатуру бывшего канцлера и рассматривают возможность отправки на переговоры вместе с Шредером президента Штайнмайера.
Кого Киев хочет вместо Шредера: Джонсон и компания.
Подполковник запаса Олег Иванников объяснил, что Украина будет против любого переговорщика, которого предложит Россия.
«Для озверевших националистов любой переговорщик, который будет устраивать Россию, не будет подходить. Украина явно будет настаивать на том, чтобы переговоры вёл Борис Джонсон либо же кто-то из его ближайшего окружения. Любой переговорщик, одобренный Россией, будет автоматически подвергнут сомнению на Украине и, возможно, в Евросоюзе в целом», — сказал он.
Битва титанов: кто получит власть над Европой.
Иванников обратил внимание на то, что среди европейских лидеров разворачивается борьба за должность главного переговорщика.
«Европейские лидеры борются за должность главного переговорщика. Кто сейчас сумеет организовать эти переговоры, тот и в дальнейшем будет неформально управлять Европой, занимать лидирующие позиции. Между европейскими странами происходит борьба за право вести эти переговоры, поэтому Шрёдеру может составлять конкуренцию как и Великобритания, так и Франция, и ряд других стран, которые будут выдвигать свои условия под эгидой переговоров. Европейские политические деятели будут пробовать вновь обмануть Россию, решить свои национальные задачи, получить необходимые выгоды, либо заручиться поддержкой на перспективу по различным военно-политическим вопросам. Борьба между европейскими лидерами за место главного переговорщика будет очень серьёзной», — резюмировал он.
Две идеальные кандидатуры.
В беседе с aif.ru доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов Российского экономического университета им. Плеханова, полковник запаса Александр Перенджиев назвал две кандидатуры на роль переговорщика от ЕС.
«Во-первых, Герхард Шредер, которого назвал сам Путин. Думаю, что Фицо подойдёт. Эти два политика, один действующий, другой бывший, но тем не менее, связанный с Россией, вполне могут подойти для посредников в качестве переговоров», — сказал он.
Перенджиев подчеркнул, что словацкий премьер-министр Роберт Фицо заявил о себе как о самостоятельном политике.
«Он не побоялся препон, критики со стороны своих коллег, которые очень негативно и даже жёстко реагируют на его поездки в Москву и переговоры с Путиным. Фицо сам интересен как человек, который общается от имени Европы с Путиным. Он, в этом плане, является одним из важных и интересных посредников. Герхард Шредер — это друг Путина, они поддерживают хорошие отношения уже много лет. Такой человек может быть полезен именно в качестве посредника», — отметил политолог.
Где встретятся Путин и Зеленский: названы города.
Политолог Александр Перенджиев в беседе с aif.ru назвал страны, где может пройти историческая встреча.
«Таких стран не очень много. Например, одна из стран уже наработанных, это Турция, площадка в Стамбуле. Это Объединённые Арабские Эмираты и, опять же, площадка очень известная — Дубай», — сказал он.
По мнению эксперта, встреча может пройти в Китае или Египте.
«Если Зеленского устроит, то это может быть одна из площадок Китая. Пекин, Шанхай — один из крупных городов. Как вариант — Египет, любой город подойдёт, Александрия, Каир. В этом плане мы тоже можем согласиться с такой постановкой вопроса, потому что для нас Египет вполне дружественная страна», — отметил Перенджиев.
По словам политолога, есть площадки, которые не совсем подходят, но при этом могут быть рассмотрены.
«Например, Баку. Несмотря на то, что Баку в последнее время становится для нас не совсем удобной площадкой, но его тоже, тем не менее, можно рассматривать в качестве возможной территории для переговоров между Путиным и Зеленским», — добавил он.