В Японии заявили, что считают важным поддерживать отношения с Россией

ТОКИО, 12 мая. /ТАСС/. Япония считает важным надлежащим образом поддерживать отношения с Россией, как с соседним государством. Об этом журналистам заявил глава японского МИД Тосимицу Мотэги.
«Россия — соседняя с Японией страна. И мы считаем важным надлежащим образом поддерживать двусторонние отношения», — отметил он. Вместе с тем Мотэги прокомментировал слова посетившего Москву депутата парламента от правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) Мунэо Судзуки о возможности провести встречу глав МИД Японии и РФ на полях саммита АСЕАН в Маниле. В связи с этим Мотэги в очередной раз озвучил критику в адрес РФ из-за ее действий на Украине.
Комментируя эту же тему, генеральный секретарь кабинета министров Японии Минору Кихара 11 мая подчеркнул, что правительство его страны сейчас не имеет каких-либо конкретных планов насчет контактов с Россией по линии МИД, включая проведение встречи между главами внешнеполитических ведомств.
Судзуки по итогам встречи с замглавой МИД РФ Андреем Руденко сообщил журналистом, что стороны якобы допускают возможность провести встречу глав МИД на полях саммита АСЕАН в Маниле в июле в том случае, если японская сторона запросит проведение такой встречи. При этом позднее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что Москва не получала обращений Токио об организации контактов на высоком уровне на полях международных мероприятий, но готова их рассмотреть.