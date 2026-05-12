В Японии заявили, что считают важным поддерживать отношения с Россией

«Россия — соседняя с Японией страна. И мы считаем важным надлежащим образом поддерживать двусторонние отношения», — отметил он. Вместе с тем Мотэги прокомментировал слова посетившего Москву депутата парламента от правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) Мунэо Судзуки о возможности провести встречу глав МИД Японии и РФ на полях саммита АСЕАН в Маниле. В связи с этим Мотэги в очередной раз озвучил критику в адрес РФ из-за ее действий на Украине.