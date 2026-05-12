Взрывы в Киеве — тревогу объявили после окончания перемирия

В Киеве на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы.

В Киеве на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы. Об этом сообщил украинский телеканал «Общественное» со ссылкой на своих корреспондентов.

По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в городе была объявлена воздушная тревога.

Сообщения о взрывах появились после завершения перемирия, которое ранее объявлял президент России Владимир Путин в честь Дня Победы. В ночь на вторник срок его действия истек.

Накануне Минобороны России заявляло, что во время режима прекращения огня украинские военные продолжали наносить удары беспилотниками и вести артиллерийский огонь по позициям российских войск.

В ведомстве утверждали, что ВСУ нарушили перемирие 23 802 раза. Российская сторона, как заявляли в Минобороны, в ответ наносила удары по позициям артиллерии, реактивных систем залпового огня, пунктам управления и местам запуска беспилотников.

