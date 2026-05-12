Японская Calbee откажется от цветной упаковки чипсов из-за дефицита нафты

Поставщики из стран Ближнего Востока составляют почти 40% от всего импорта нафты в Японию. Официально японские власти дефицита не признают. Заместитель генерального секретаря правительства Японии Кэй Сато заявил, что сообщений о проблемах с поставками не поступало. По его словам, необходимый объем нафты по стране обеспечен.