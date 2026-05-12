Новак назвал основной задачей избежать монополизацию рынка маркетплейсами

Основная задача правительства — не допускать монополизацию рынка маркетплейсами, заявил вице-премьер Александр Новак в интервью газете «Ведомости».
Он отметил, что интернет-торговля растет с 2020 года, в том числе за счет перетока на интернет-площадки «классической» розницы и потребительского импорта. Так, за 2022−2024 годы интернет-торговля в целом и маркетплейсы в частности выросли более чем в 2,5 раза.
Власти уделяют большое внимание маркетплейсам, поскольку развитие этих площадок — это не только удобство покупателя, но и «децентрализация экономического роста, возможность выхода на всероссийский рынок мелких предприятий со всей страны», указал Новак.
«Основная задача, стоящая перед нами, — не допускать монополизацию рынка со стороны маркетплейсов, поддерживать конкуренцию как между платформами, так и внутри платформ между продавцами, а также защищать права потребителей», — сказал зампред правительства.
В ноябре, как писал РБК, Сбербанк, ВТБ, Т-банк, Альфа-банк и Совкомбанк попросили премьера Михаила Мишустина и спикера Госдумы Вячеслава Володина запретить маркетплейсам продавать с дополнительным дисконтом товары, если покупатель оплачивает их картой банка, аффилированного с ними.
Позицию банков поддержала Набиуллина, назвав скидки на маркетплейсах при оплате картами связанных с ними банков «не совсем справедливой конкуренцией». «Банки, которые продают свои финансовые услуги на платформе, не могут предоставить возможность платить карточками другого банка и указать другую цену, а платформы могут», — сказала глава ЦБ.
Основательница Wildberries Татьяна Ким называла предложение о запрете скидок на маркетплейсах «циничным уничтожением конкурентов» и призывала банки «играть по-честному», а не «наказывать» площадки. Ozon счел инициативу «непродуманной, нарушающей принципы честной конкуренции и негативной для десятков миллионов российских покупателей, которые будут вынуждены платить больше». Маркетплейсы выразили готовность договариваться с банками «без насильственных действий со стороны государства».
У всех банков должна быть возможность предоставлять свои бонусы и кешбэк на маркетплейсах, но «это лишь одна сторона медали», говорила Набиуллина в марте. Она предлагала применить такой подход и к партнерским проектам внутри экосистем.
Директор департамента развития внутренней торговли Минпромторга Никита Кузнецов в эфире Радио РБК предупреждал, что безграничная полка маркетплейсов может превратить ретейл в «Черкизон». По его мнению, маркетплейсам придется активнее модерировать контент на своих площадках.
Глава Минэкономразвития Максим Решетников в качестве мер по борьбе с дисбалансом на цифровых платформах предлагал установить новые требования к возврату товаров на маркетплейсах, обязать их вводить не меньшие комиссии для иностранных продавцов в сравнении с российскими, а также установить единые для платформ, банков и ретейла требования по указанию цены и доступу к участию в акциях.
Минпромторг в своем проекте концепции новой национальной модели торговли выступал с инициативой запретить маркетплейсам вмешиваться в ценообразование товаров, оставив это право исключительно за продавцами.
В апреле Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сочла, что баланс между традиционным ретейлом и маркетплейсами уже создан. Там не увидели необходимости ужесточать требования к последним и отменять их для первого нет.
