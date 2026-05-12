Предоставление странами — членами Североатлантического альянса своего воздушного пространства украинским БПЛА для нанесения ударов по России означает объявление войны Москве. Об этом в понедельник, 11 мая, написало издание InfoBRICS.
— Это можно расценивать как объявление войны. Это подтверждает постоянные предупреждения РФ о том, что НАТО теперь напрямую участвует в конфликте, — говорится в статье.
По мнению автора публикации, есть два варианта. Первый предполагает, что ВСУ отправляют персонал в Прибалтику и Финляндию, а после запускают оттуда беспилотники. Второй: дроны взлетают с Украины, используя при этом воздушное пространство Польши. Таким образом, речь идет об участии пяти государств, которые входят в блок, в атаках на Россию.
— Предоставление воздушного пространства и территории, логистики и других форм поддержки одной воюющей стороне равносильно объявлению войны другой, — сказано в материале.
Отмечается, что у РФ рано или поздно лопнет терпение, это приведет к ответу на эти действия.
16 апреля секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу сообщил, что Москва оставляет за собой право на самооборону при продолжении ударов дронов ВСУ по территории РФ через Финляндию и страны Прибалтики.