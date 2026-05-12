Кремль оценил кандидатуру Штайнмайера для переговоров с Россией

Главное для России — желание возобновить диалог, а с Москвой могут говорит все, заявил «РИА Новости» пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя кандидатуру президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера как посредника на переговорах между Европой и Россией.
«Сейчас это можно гадать на кофейной гуще, перечислять все известные фамилии. Могут быть все, главное — чтобы было политическое желание восстановить диалог», — сказал Песков.
Владимир Путин на этой неделе заявил, что Европа для переговоров может выбрать любого лидера, которому доверяет, при условии, что тот «не наговорил каких-то гадостей» в адрес России, но отметил, что для него лично «предпочтительнее» экс-канцлер Германии Герхард Шрёдер.
В немецкой правящей коалиции полагают, что Шрёдер вряд ли способен сам справиться с такой задачей, однако «посреднический дуэт» Шрёдера и Штайнмайера мог бы стать «интересным вариантом», сказали собеседники Der Spiegel.
Глава европейской дипломатии Кая Каллас считает, что позволить России выбирать переговорщика со стороны ЕС «не очень разумно», поскольку Шрёдер сидел бы «по обе стороны стола».
Песков пояснил, что Путин назвал бывшего канцлера, потому что «хорошо знает этого политика, который сейчас отставной политик». Он ответил отрицательно на вопрос о том, получала ли Москва ответ от европейцев по поводу кандидатуры Шрёдера.
