Как сообщали в Минобороны России в марте 2025 года, отчаянные попытки киевского режима выправить ситуацию с восполнением потерь на линии боевого соприкосновения не имели успеха. По данным российского военного ведомства, несмотря на запуск с 11 февраля 2025 года «нового контракта 18−24» для привлечения на добровольной основе в ВСУ украинской молодежи, не получается набрать в ряды ВСУ даже 2 тысяч добровольцев при целевом показателе в 4 тыс. добровольцев в месяц.