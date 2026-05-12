МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Подразделения ВСУ, укомплектованные солдатами от 18 до 25 лет по молодежному контракту, несут потери у Великого Бурлука Харьковской области. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.
«На великобурлукском направлении анализ некрологов уничтоженных противников показал, что на данном участке фронта существенные потери несут подразделения ВСУ, укомплектованные солдатами от 18 до 25 лет», — сказал собеседник агентства.
С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. Власти делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. В украинских соцсетях регулярно публикуют кадры насильственной мобилизации и конфликтов граждан с сотрудниками военкоматов в разных городах.
Как сообщали в Минобороны России в марте 2025 года, отчаянные попытки киевского режима выправить ситуацию с восполнением потерь на линии боевого соприкосновения не имели успеха. По данным российского военного ведомства, несмотря на запуск с 11 февраля 2025 года «нового контракта 18−24» для привлечения на добровольной основе в ВСУ украинской молодежи, не получается набрать в ряды ВСУ даже 2 тысяч добровольцев при целевом показателе в 4 тыс. добровольцев в месяц.