Глава МИД Японии заявил о важности отношений с Россией

При этом Мотэги прокомментировал заявление посетившего Москву депутата от правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) Мунэо Судзуки о возможности встречи глав МИД Японии и РФ на полях саммита АСЕАН в Маниле. В связи с этим министр вновь высказал критику в адрес России из-за её действий на Украине.
Генеральный секретарь кабинета министров Японии Минору Кихара 11 мая, комментируя ту же тему, подчеркнул, что правительство страны в настоящее время не имеет конкретных планов относительно контактов с Россией по линии МИД, включая проведение встречи между главами внешнеполитических ведомств.