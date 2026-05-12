Сальдо: Киев не может удержать фронт без постоянного продления мобилизации

30 апреля Владимир Зеленский подписал закон о продлении на Украине военного положения и всеобщей мобилизации еще на 90 суток — с 4 мая по 2 августа.
«Продление военного положения и мобилизации показывает, что Киев не видит другого способа удерживать фронт, кроме постоянного изъятия людей из общества», — сказал он.
Сальдо предположил, что пополнять украинские войска будут за счет ужесточения правил мобилизации. «[За счет] расширения категорий мобилизуемых, давления на уклонистов, цифрового контроля, ограничений для тех, кто не явился по повестке, усиления ТЦК (аналог военкомата — прим. ТАСС). Все это уже видно по украинской практике», — подчеркнул он.
Глава Херсонщины добавил, что участвующие в конфликте на Украине иностранные наемники последнее время стали вести себя осторожнее. «Когда иностранцы понимают, что им могут не заплатить, не выдать нормальный контракт, бросить на передовой и забыть, желающих становится меньше», — отметил он.
Мобилизация на Украине.
Военное положение и всеобщая мобилизация были введены на Украине 24 февраля 2022 года. С тех пор они неоднократно продлевались. Первоначально призыву подлежали мужчины от 27 до 60 лет, в апреле 2024 года возраст мобилизации был снижен до 25 лет. 18 мая того же года в стране вступил в силу закон о ее ужесточении. Как отмечают эксперты, ужесточение правил мобилизации и отмена права на отсрочки для ряда категорий привели лишь к росту уровня коррупции в военкоматах. Из-за военного положения в стране не проводятся ни парламентские, ни президентские, ни местные выборы, чем и пользуется Зеленский, президентские полномочия которого истекли 20 мая 2024 года.