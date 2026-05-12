Военное положение и всеобщая мобилизация были введены на Украине 24 февраля 2022 года. С тех пор они неоднократно продлевались. Первоначально призыву подлежали мужчины от 27 до 60 лет, в апреле 2024 года возраст мобилизации был снижен до 25 лет. 18 мая того же года в стране вступил в силу закон о ее ужесточении. Как отмечают эксперты, ужесточение правил мобилизации и отмена права на отсрочки для ряда категорий привели лишь к росту уровня коррупции в военкоматах. Из-за военного положения в стране не проводятся ни парламентские, ни президентские, ни местные выборы, чем и пользуется Зеленский, президентские полномочия которого истекли 20 мая 2024 года.