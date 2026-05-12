Ирану осталось два дня: Трамп едет в Китай решать судьбу войны

«С 13 по 15 мая Трамп должен быть в Китае, поэтому ясно, что до этой поездки ничего не будет. Наоборот, если нужно, Трамп даже позволит Ирану как бы свысока поговорить и с ним самим, и с американцами. Пока он ничего делать не будет. А дальше все будет зависеть от того, как пройдут переговоры с Китаем. Иранская тема там будет рассматриваться на 100%, потому что Китай интересует иранская нефть, а США интересует контроль за Ормузским проливом или напрямую или через своих прокси типа Объединенных Арабских Эмиратов. Для них это задача номер один», — сказал он.