Ирану осталось два дня: Трамп едет в Китай решать судьбу войны

До решающих переговоров по Ирану осталось всего два дня. Президент США Дональд Трамп отправляется в Пекин, где 13−15 мая пройдут важнейшие встречи, ценой которых могут стать не только торговые соглашения, но и жизни миллионов людей. В зависимости от того, смогут ли найти оптимальное решение по Ирану для всех сторону, уже в ближайшие дни на Ближнем Востоке может начаться эскалация или же, наоборот, будет подписан мирный договор. Военный эксперт Юрий Кнутов в эксклюзивном комментарии для aif.ru раскрыл детали подготовки США к возможному удару и объяснил, почему Иран не верит американцам.
Визит в Китай как последний шанс.
В МИД КНР официально подтвердили государственный визит президента США Дональда Трампа с 13 по 15 мая в Китай. Как отметил военный эксперт Юрий Кнутов, одним из вопросов, которые будут обсуждаться в ходе этого визита, станет война на Ближнем Востоке.
«С 13 по 15 мая Трамп должен быть в Китае, поэтому ясно, что до этой поездки ничего не будет. Наоборот, если нужно, Трамп даже позволит Ирану как бы свысока поговорить и с ним самим, и с американцами. Пока он ничего делать не будет. А дальше все будет зависеть от того, как пройдут переговоры с Китаем. Иранская тема там будет рассматриваться на 100%, потому что Китай интересует иранская нефть, а США интересует контроль за Ормузским проливом или напрямую или через своих прокси типа Объединенных Арабских Эмиратов. Для них это задача номер один», — сказал он.
Если же переговоры не помогут выработать соглашение, которое устроит и Иран, и США, ситуация кардинально обострится.
«Если все останется как сейчас, когда Иран контролирует и Ормузский пролив, и, по сути, контролирует ядерные разработки обогащённого урана, и работает ракетная программа, то есть ни по одному из пунктов американцы победы не достигли, и если США сейчас уходят, это будет мощнейшая оплеуха Штатам. Думаю, они попытаются через Китай повлиять на Иран, выработать какое-то соглашение, которое устроит и Вашингтон, и Тегеран. Если этого не произойдёт, нас ждет эскалация войны», — подытожил военный эксперт.
Перемирие как ловушка: США готовят ответ.
Военный эксперт Юрий Кнутов пояснил, что текущее перемирие — не проявление миролюбия, а тактическая пауза для накопления сил.
«Если соглашение не будет достигнуто, то произойдет эскалация боевых действий со стороны США. Она не будет продолжительной, потому что уже понятно, что даже такая держава, как США, способна вести интенсивные боевые действия не больше двух месяцев. Затем заканчиваются запасы оружия, ГСМ, передовой техники, и нужен перерыв для восстановления и пополнения этих запасов. С этим и связано текущее перемирие, а не столько с какими-то желаниями Трампа показать, что он согласен и на мирное урегулирование. Перемирие используется, чтобы пополнить резервы и провести перегруппировку войск».
«Ковровые бомбардировки» и страх импичмента.
Ключевая причина, по которой США пойдут до конца, — внутренняя политика. Кнутов напомнил, что Штаты не могут позволить себе уйти из Ирана с пустыми руками.
«В противном случае республиканцы проиграют выборы в Конгресс, и, соответственно, исходя из этого, будут проблемы, встанет вопрос об импичменте Трампа и министров. И это крайне тяжёлая, нежелательная ситуация для республиканцев. Поэтому Трамп разрабатывает какой-то план, чтобы в сентябре — октябре одержать победу, чтоб это сказалось на его рейтинге в лучшую сторону. Победа эта будет весьма условной, потому что все сведётся к ковровым бомбардировкам, как это было во Вьетнаме, когда все стиралось с лица земли. Они готовятся к нанесению ударов по энергетике, по логистике обычными средствами, без ядерного оружия, чтобы страна оказалась фактически разрушенной с разрушенной экономикой».
Иран строит «железный купол» и готов резать кабели.
Пока США готовят удар, Тегеран не сидит сложа руки. По словам.
эксперта, Иран активно готовится к продолжению войны, не веря ни одному обещанию Штатов.
«Иран это тоже понимает. Они не верят американцам и делают правильно. Их дважды США крупно обманули, поэтому они сейчас занимаются вопросом подготовки к войне, у них работают подземные фабрики и заводы по производству вооружения и боеприпасов. Все это функционирует активно и мощно», — сказал он.
В случае эскалации ответ Ирана будет асимметричным и болезненным.
«Иран будет отвечать, и кабели будут резать, и будут подрывать корабли, танкеры, которые стоят или которые будут двигаться. Иран не сдастся, это ясно. Потери с его стороны будут катастрофическими. Американцы, если пойдут на наземную операцию, проиграют. США не пойдут на наземную операцию, а без этого они тоже не выиграют. Поэтому, в случае развития по самому негативному сценарию, это может привести даже к применению тактического ядерного оружия при очень мощной эскалации именно со стороны США с целью ликвидировать места, где может храниться обогащённый иранский уран», — объяснил Кнутов.
Военный эксперт подчеркнул, что негативный сценарий возможен, «если Китай, как посредник, не сможет в данном случае примирить две стороны, а вероятность такая есть».
Таким образом, судьба региона буквально зависит от трех дней в мае. Либо Китай станет площадкой для исторического компромисса, либо мир станет свидетелем самой жесткой эскалации с применением тактического ядерного оружия и тотальных бомбардировок.