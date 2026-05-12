CNN сообщил о серьезном настрое Трампа на возобновление войны с Ираном

Президент США Дональд Трамп всерьез рассматривает возобновление боевых действий против Ирана, сообщает CNN со ссылкой на источники.

Источник: РБК

Президент США Дональд Трамп всерьез рассматривает возобновление боевых действий против Ирана, сообщает CNN со ссылкой на источники.

По их словам, Трамп все больше разочаровывается в том, как Тегеран ведет переговоры о прекращении войны. Некоторые помощники главы Белого дома рассказали, что сейчас он более серьезно настроен, чем в последние недели.

Как пояснили собеседники, американский лидер «теряет терпение» из-за продолжающегося закрытия Ормузского пролива, а также из-за раскола в руководстве Ирана, который, по его мнению, мешает республике пойти на уступки в ядерных переговорах. По их словам, последнее предложение Тегерана, которое Трамп назвал «совершенно неприемлемым» и «глупым», заставило Белый дом усомниться в готовности иранцев занять серьезную переговорную позицию.

Собеседники рассказали, что внутри администрации Трампа существуют разные лагеря: в частности, в Пентагоне выступают за более агрессивный подход к Ирану с целью заставить его сесть за стол переговоров, включая удары, которые, по мнению военных, должны еще больше ослабить позиции иранцев. Другие же, по словам источников, по-прежнему настаивают на том, чтобы дать дипломатии шанс.

Кроме того, многие из окружения республиканца хотят, чтобы пакистанские посредники были гораздо более прямолинейны в своих контактах с иранцами. Некоторые чиновники сомневаются, действительно ли пакистанцы выражают недовольство президента состоянием переговоров в том же ключе, что и он сам. Некоторые также считают, что Пакистан часто представляет США «более позитивную версию» иранской позиции, чем есть на самом деле, сообщили два источника.

Страны региона, а также Пакистан, прилагают значительные усилия, чтобы донести до иранцев, что Трамп разочарован и что это последний шанс для серьезного диалога, но, похоже, Тегеран не прислушивается к ним и не воспринимает никого всерьез, пояснил один из собеседников. Он связывает это с тем, что стороны придерживаются разных подходов к переговорам.

Накануне Трамп снова общался по поводу возможных вариантов со своей командой по национальной безопасности в Белом доме. Однако источники считают, что решение вряд ли будет принято до отъезда Трампа в Китай, который запланирован на вторник, 12 мая.

Материал дополняется.

