CNN сообщил о серьезном настрое Трампа на возобновление войны с Ираном

Кроме того, многие из окружения республиканца хотят, чтобы пакистанские посредники были гораздо более прямолинейны в своих контактах с иранцами. Некоторые чиновники сомневаются, действительно ли пакистанцы выражают недовольство президента состоянием переговоров в том же ключе, что и он сам. Некоторые также считают, что Пакистан часто представляет США «более позитивную версию» иранской позиции, чем есть на самом деле, сообщили два источника.