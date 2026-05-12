Трамп назвал имена «идеальных» преемников

Президент США Дональд Трамп заявил, что вице-президент Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио могут составить «команду мечты» на президентских выборах 2028 года, его слова приводит The Hill.

Источник: РБК

«Кому нравится Джей Ди Вэнс? Кому нравится Марко Рубио? — спросил Трамп на ужине в Розовом саду с представителями правоохранительных органов в честь Недели национальной полиции. — Отлично. Звучит как хороший выбор».

«Джей Ди — идеальный вариант. Это был идеальный выбор», — сказал он.

Американский лидер отметил, что это «ни в коем случае не означает», что он их поддерживает. «Но знаете… мне кажется, это звучит как “кандидат в президенты” и “кандидат в вице-президенты”, — добавил он.

Рубио выдвигал свою кандидатуру в президенты еще в 2016 году, но приостановил свою кампанию после поражения на праймериз от Трампа. Он вернулся в сенат, где и проработал до того, как присоединиться ко второй администрации республиканца. Вэнс был сенатором до того, как Трамп пригласил его присоединиться к своей команде.

Ни один из них до сих пор не заявил о намерении начать президентскую кампанию. Однако в декабре глава Госдепартамента сказал Vanity Fair, что он будет «одним из первых, кто поддержит» Вэнса, если вице-президент в конечном итоге будет баллотироваться в Белый дом.

«Постоянная оценка отношения людей к Марко по сравнению с Вэнсом — это очень в духе Трампа. Это заложено в ДНК президента — понимать, что думают спонсоры, политики и даже представители СМИ», — пояснил Стратег Республиканской партии Брайан Сейчик, который работал во время избирательных кампаний Трампа в 2016 и 2020 годах.

Материал дополняется.

