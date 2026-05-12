Советник министра обороны Украины опубликовал кадры с НЛО

Советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов опубликовал видеокадры с якобы НЛО, сообщает «Страна.ua».
Как отмечается в публикации, видео было снято в мае прошлого года, а сам объект находился на высоте 800 метров от земли.
Ранее Бескрестнов также сообщал, что ВСУ якобы занимаются исследованием НЛО. По его словам, для этого есть отдельный утвержденный документ. Также, как отмечал советник, также на Украине есть госструктура, которая исследует эту тему.
Ранее о том, что украинские боевики заметили неопознанный летающий объект, также писало издание Daily Mail.