Мирошник назвал ситуацию с Ермаком итогом игнорирования сигналов США Зеленским

Напомним, НАБУ проводит следственные действия в отношении Ермака. НАБУ и САП официально объявили о подозрении в отношении Ермака в связи с предполагаемой легализацией около полумиллиарда гривен, полученных преступным путём. Высший антикоррупционный суд Украины арестовал земельные участки и объекты в Киевской области, связанные с обвиняемым чиновником. Суд поддержал ходатайство детективов НАБУ и ввёл ограничения на распоряжение активами, связанными с недостроенными объектами жилого комплекса «Династия».