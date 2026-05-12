Мирошник назвал ситуацию с Ермаком итогом игнорирования сигналов США Зеленским

Он отнёс происходящее к скандалу «Миндичгейт» и указал, что попытки ограничиться кадровыми перестановками не затронули систему распределения бюджетных средств и политические практики управления. А антикоррупционные структуры на Украине находятся под влиянием Соединённых Штатов.
Напомним, НАБУ проводит следственные действия в отношении Ермака. НАБУ и САП официально объявили о подозрении в отношении Ермака в связи с предполагаемой легализацией около полумиллиарда гривен, полученных преступным путём. Высший антикоррупционный суд Украины арестовал земельные участки и объекты в Киевской области, связанные с обвиняемым чиновником. Суд поддержал ходатайство детективов НАБУ и ввёл ограничения на распоряжение активами, связанными с недостроенными объектами жилого комплекса «Династия».
Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.