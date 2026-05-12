ОАЭ могли нанести удар по НПЗ в Иране, пишут СМИ

WSJ: ОАЭ могли атаковать НПЗ в Иране после объявленного Трампом перемирия.

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. ОАЭ в апреле могли тайно атаковать Иран после того, как президент США Дональд Трамп объявил о прекращении огня, утверждает Wall Street Journal со ссылкой на источники.

«По словам источников, знакомых с ситуацией, удары, которые ОАЭ публично не подтвердили, включали атаку на нефтеперерабатывающий завод на иранском острове Лаван в Персидском заливе», — говорится в материале.

По данным газеты, это могло произойти в начале апреля, когда Дональд Трамп объявил о прекращении огня. После этого Иран нанес ответный удар по ОАЭ и Кувейту.

Как сообщил один из источников, Вашингтон не выразил озабоченности, потому что атака произошла до начала прекращения огня, и на тот момент Штаты приветствовали любые страны Персидского залива, которые хотели вступить в конфликт.

Трамп объявил о прекращении огня 8 апреля. Двадцать первого апреля Вашингтон в одностороннем порядке продлил перемирие до завершения диалога об урегулировании.

Состоявшиеся переговоры не принесли результатов. Вашингтон объявил о блокаде иранских портов, пообещав снять ее только после достижения соглашения. ИРИ же в ответ перекрыла Ормузский пролив и отказалась от новых контактов.

На прошлой неделе Иран передал Пакистану ответ на предложение США по завершению конфликта. По информации агентства ISNA, документ сосредоточен на вопросах прекращения войны и обеспечения безопасности судоходства в Персидском заливе и Ормузском проливе.

В воскресенье Трамп назвал ответ Ирана совершенно неприемлемым. По информации Axios, президент США собирается его отклонить, он рассматривает возможность возобновления ударов по Исламской республике.

