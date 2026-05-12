Дроны ВСУ уничтожили украинских штурмовиков после форсирования реки Псел

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Операторы украинских дронов уничтожили своих же штурмовиков после форсирования реки Псел, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
По словам собеседника агентства, ВСУ неоднократно нарушали режим прекращения огня в Сумском районе.
«Несколько штурмовых групп ВСУ вновь безуспешно пытались форсировать Псел. Вражеские операторы FPV-дронов убили собственных солдат, которые переплыли реку и оказались без оружия на подконтрольной “Северянам” (группировке войск ВС РФ “Север” — Прим. ред.) территории», — сообщил он.
В прошлую пятницу помощник президента по международным делам Юрий Ушаков сообщил, что Россия согласилась на инициативу президента США Дональда Трампа о перемирии с Украиной с 9 по 11 мая и обмене пленными.
Как отмечали в Минобороны, несмотря на режим прекращения огня, украинские вооруженные формирования наносили удары с использованием беспилотников и вели артиллерийский огонь по позициям российских войск. В сводке Минобороны, опубликованной накануне в полдень, говорилось, что всего ВСУ нарушили перемирие 23802 раза.
ВС России зеркально реагировали на эти действия. Они вели ответный огонь по позициям реактивных систем залпового огня, артиллерии и минометов, поражали пункты управления и места запуска беспилотников.