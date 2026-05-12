Военнослужащие Вооружённых сил России «ослепляют» беспилотники ВСУ, подменяя изображение, получаемое операторами дронов, советскими мультфильмами.
Об этом РИА Новости рассказал российский военный с позывным Аристарх. Он отметил, что вначале происходит перехват, затем противнику отправляется мультфильм, из-за чего он не может видеть, куда летит.
«Одно изделие у нас “Ну, погоди!” показывало, другое изделие — “Чебурашка и Гена”, и “Следствие ведут Колобки” — это третье изделие», — отметил Аристарх.
Ранее военный эксперт Юрий Кнутов рассказал о краже ВСУ технологий российских БПЛА «Ёлка» для создания P1-Sun.