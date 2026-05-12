Глава МИД Литвы призвал ЕС надавить на Россию

Как передает Reuters, по мнению главы литовского внешнеполитического ведомства, приоритетом должно стать возвращение к стратегии оказания давления на Москву.
«Дело не в выборе кого-то. Нужно перейти к основам, а главное — подготовить наши инструменты для давления на Россию», — приводит агентство слова Будриса.
Кроме того, как сообщает Reuters, верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, а также ряд министров иностранных дел стран ЕС отметили, что до обсуждения возможности переговоров или определения кандидатур представителей Евросоюзу необходимо усилить давление на Россию и сформулировать единую позицию относительно требований к Москве.