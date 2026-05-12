ВС РФ выбили ВСУ из бункеров по стандарту НАТО на днепропетровском направлении

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Штурмовики 80-го танкового полка группировки войск «Центр» на днепропетровском направлении до перемирия выбили ВСУ из мощных железобетонных укреплений, построенных по стандартам НАТО. Об этом сообщили в Минобороны России.
«До объявления Российской Федерацией перемирия в дни празднования 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне военнослужащие штурмового отряда 80-го танкового полка 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск “Центр” в ходе успешной наступательной операции выбили формирования ВСУ из девяти железобетонных опорных пунктов, построенных по стандартам НАТО, на днепропетровском направлении специальной военной операции, — сказали в военном ведомстве. — Захват системы мощных опорных пунктов противника позволил подразделениям группировки занять ключевые позиции и создать условия для дальнейшего наступления в глубину обороны противника».
Укрепления представляли собой сложную систему бункеров с множеством входов и выходов, внутри каждого из которых находились бетонные капсулы для размещения личного состава, рассчитанные на укрытие до взвода противника.
На пути продвижения к опорным пунктам штурмовики преодолевали большие открытые участки местности, где противник оказывал максимальное противодействие с помощью БПЛА. На каждого бойца противник направлял до пяти-шести FPV-дронов, а также применял тяжелые гексакоптеры со сбросами гранат и мин. Несмотря на массированное применение БПЛА, штурмовики сумели прорваться к укреплениям, указали в ведомстве.
В ходе зачистки опорных пунктов российские военнослужащие предлагали украинским формированиям сдаться в плен. Лишь несколько боевиков ВСУ приняли предложение сложить оружие. Военнослужащие группировки с помощью БПЛА скинули им рацию, по которой провели к своим подразделениям. Остальные были уничтожены в ходе боя.