WSJ: ОАЭ могли атаковать нефтеперерабатывающий завод в Иране

Ранее МИД ОАЭ резко отреагировал на заявления Ирана о ракетных обстрелах. В Абу-Даби заявили о недопустимости обвинений и угроз в адрес страны. Ранее иранский МИД утверждал, что Тегеран не наносил удары по территории Эмиратов и призывал ОАЭ отказаться от поддержки действий США. В ответ эмиратская сторона заявила о неприятии подобных обвинений. Позже министерство обороны Эмиратов заявило о перехвате 12 баллистических ракет и четырёх беспилотников, которые, по версии ведомства, могли быть запущены со стороны Ирана.