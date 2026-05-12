WSJ: ОАЭ могли атаковать нефтеперерабатывающий завод в Иране

Газета The Wall Street Journal сообщила о возможных ударах Объединённых Арабских Эмиратов по территории Ирана. По данным издания, атаки могли затронуть нефтеперерабатывающий объект на острове Лаван.

Материал опубликовали со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Собеседники газеты утверждают, что Абу-Даби мог нанести несколько ударов по иранской территории.

Издание также утверждает, что предполагаемая атака произошла во время перемирия между США и Ираном. По информации WSJ, Вашингтон не стал публично критиковать действия ОАЭ.

Ранее МИД ОАЭ резко отреагировал на заявления Ирана о ракетных обстрелах. В Абу-Даби заявили о недопустимости обвинений и угроз в адрес страны. Ранее иранский МИД утверждал, что Тегеран не наносил удары по территории Эмиратов и призывал ОАЭ отказаться от поддержки действий США. В ответ эмиратская сторона заявила о неприятии подобных обвинений. Позже министерство обороны Эмиратов заявило о перехвате 12 баллистических ракет и четырёх беспилотников, которые, по версии ведомства, могли быть запущены со стороны Ирана.

Всё о войне на Ближнем Востоке — в специальном разделе Life.ru.

