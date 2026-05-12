Эксперт Руампхонгпхаттхана: новые договоренности о прекращении огня на Украине возможны

БАНГКОК, 12 мая. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. Достижение прочного мира между Россией и Украиной сейчас маловероятно, более реалистично достижение новых соглашений о прекращении огня и обмене военнопленными. Такое мнение выразила в беседе с корреспондентом ТАСС таиландский политолог Джирапорн Руампхонгпхаттхана.
«Вероятность прекращения боевых действий с установлением прочного мира оценивается как низкая. Причина в том, что заявленные цели обеих сторон прямо противоречат друг другу. Более того, Россия рассматривает украинский конфликт в увязке с необходимостью построения новой европейской архитектуры безопасности. Поэтому урегулирование конфликта — это не просто прекращение огня, а поиск решений по территориальным вопросам, гарантиям безопасности России и стран НАТО, а также санкциям. На мой взгляд, несмотря на то, что Россия заявляет о готовности к переговорам, это не следует рассматривать как стремление безоговорочно завершить конфликт. Реалистичным сценарием в этой связи в ближайшем будущем представляется достижение новых соглашений о прекращении огня, переговоры, в том числе с участием посредников, а также обмен военнопленными», — сказала она.
Комментируя заявление президента России Владимира Путина о том, что для России экс-канцлер ФРГ Герхард Шрёдер является предпочтительной кандидатурой в возможных переговорах с ЕС, политолог допустила, что таким образом «Москва открывает путь для переговоров с Европой, и, возможно, проверяет наличие разногласий среди стран Запада».
9 мая президент РФ Владимир Путин заявил, что сейчас дело идет к завершению украинского конфликта. Глава государства также обратил внимание, что западные политики сами «начали раскручивать противостояние с Россией».