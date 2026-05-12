Иран перебросил самолёты в Пакистан и Афганистан для защиты от ударов США

Иран мог перебросить военные и гражданские самолёты в Пакистан и Афганистан, чтобы уберечь их от возможных ударов США. Об этом со ссылкой на источники сообщает телеканал CBS News.

Источник: Life.ru

По данным телеканала, военные самолёты Ирана, включая разведывательный RC-130 на базе C-130, были переброшены на пакистанскую базу ВВС Нур-Хан к югу от Исламабада. Авиакомпания Mahan Air незадолго до начала военных действий перебросила несколько лайнеров в Кабул, но из-за боевых действий между Пакистаном и Афганистаном их позже перебазировали в аэропорт Герата на границе с Ираном.

Официальный представитель правительства талибов Забихулла Муджахид в комментарии CBS News опроверг эту информацию.

Ранее стало известно о возможных ударах Объединённых Арабских Эмиратов по территории Ирана. Атаки могли затронуть нефтеперерабатывающий объект на острове Лаван. Предполагаемая атака произошла во время перемирия между США и Ираном. По информации WSJ, Вашингтон не стал публично критиковать действия ОАЭ.

Всё о войне на Ближнем Востоке — в специальном разделе Life.ru.

