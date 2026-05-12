Юрист Георгиева: перемены в финансовом поведении — причина блокировки переводов

Резкие изменения в привычном финансовом поведении способны вызвать блокировку переводов между счетами. Об этом предупредила юрист Алла Георгиева.
Она отметила в беседе с агентством «Прайм», что банки уделяют особое внимание цепочкам транзакций, где перевод самому себе служит промежуточным этапом.
«Если вслед за зачислением средств на свой счёт следует моментальная отправка денег третьему лицу, риск блокировки возрастает», — сказала она.
Юрист добавила, что ключевым критерием является история взаимодействия с получателем перевода. Так, если за шесть месяцев взаимных расчётов не было, то перевод могут счесть сомнительным.
