На выборах в ГД за рубежом можно будет голосовать без предварительного заявления

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Россияне, находящиеся за рубежом, смогут проголосовать на выборах депутатов Госдумы на зарубежных избирательных участках, в том числе при явке в день голосования, предъявив паспорт или документ его заменяющий. Об этом ТАСС сообщили в ЦИК России.
В комиссии пояснили, что порядок включения гражданина РФ в список избирателей зависит от основания его нахождения за пределами России. Для россиян, постоянно проживающих за рубежом или находящихся в длительной заграничной командировке, основанием для включения в список является личное письменное заявление, поданное не позднее дня, предшествующего дню голосования, в соответствующую участковую избирательную комиссию, либо устное обращение в день голосования.
«Граждане Российской Федерации, обладающие активным избирательным правом, находящиеся в иностранных государствах по частным приглашениям, в служебных, деловых и туристических поездках, включаются в список избирателей при явке в день голосования в помещение участковой избирательной комиссии на основании устного обращения и при предъявлении паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина», — сообщили в Центризбиркоме.
Зарубежные избирательные участки, как правило, образуются при российских дипломатических представительствах и консульских учреждениях. При этом россияне, которые в дни голосования будут находиться за пределами РФ, также могут заранее воспользоваться механизмом «Мобильный избиратель» и подать заявление о включении в список избирателей по месту нахождения.
Заявление через механизм «Мобильный избиратель» может быть подано заранее через территориальную избирательную комиссию, МФЦ или портал госуслуг не ранее чем за 45 дней и не позднее чем за три дня до первого дня голосования.
Через участковую избирательную комиссию такое заявление подается не ранее чем за 10 дней и не позднее чем за три дня до первого дня голосования. Электронное заявление через портал госуслуг можно подать до 24:00 по московскому времени за три дня до первого дня голосования.