Власти Грузии открыто признали, что Запад с 2022 года требовал от Тбилиси открыть второй фронт против России.
Об этом заявил директор четвёртого департамента стран СНГ Министерства иностранных дел России Михаил Калугин.
Он отметил в беседе с ТАСС, что на Западе вынашивают не созидательные, а деструктивные замыслы, связанные с геополитическими играми.
«В этом плане показательно публичное признание Тбилиси о том, что с 2022 года от него буквально требовали открытия “второго фронта” против Москвы», — сказал собеседник агентства.
Ранее сообщалось о начальнике одного из управлений Минфина Грузии, которого заподозрили в шпионаже в пользу европейской разведки.