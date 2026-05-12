Песков оценил кандидатуру Штайнмайера в виде посредника в переговорах

10 мая во время ответа на вопросы журналистов Владимир Путин выразил мнение, что экс-канцлер Германии Герхард Шредер является предпочтительной кандидатурой для возможных переговоров между ЕС и Россией. Он подчеркнул, что на эту роль не подходят лидеры, которые «наговорили каких-то гадостей» в адрес страны.