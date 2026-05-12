Песков оценил кандидатуру Штайнмайера в виде посредника в переговорах

Принимать участие в переговорах России и Европы могут все, главное — его возобновить. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя возможность назначения президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера посредником в переговорах.

— Сейчас это можно гадать на кофейной гуще, перечислять все известные фамилии. Могут быть все, главное — чтобы было политическое желание восстановить диалог, — заявил официальный представитель Кремля в беседе с РИА Новости.

10 мая во время ответа на вопросы журналистов Владимир Путин выразил мнение, что экс-канцлер Германии Герхард Шредер является предпочтительной кандидатурой для возможных переговоров между ЕС и Россией. Он подчеркнул, что на эту роль не подходят лидеры, которые «наговорили каких-то гадостей» в адрес страны.

Позже журнал Der Spiegel сообщил, что правительство Германии выступило против предложения Путина сделать Шредера посредником на возможных переговорах России с ЕС. В материале добавили, что представители правящей коалиции в Германии обсуждают вариант, при котором в качестве посредника на возможных переговорах выступил бы президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.

