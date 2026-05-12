Российские военные раскрыли, как мультики сбивают украинские беспилотники

Российские специалисты создали систему, которая подменяет изображение на экранах украинских операторов беспилотников кадрами из советских мультфильмов. Об этом РИА Новости рассказал офицер 71-й мотострелковой дивизии с позывным Аристарх.

По его словам, вместо реальной картинки операторы дронов видят фрагменты мультфильмов «Ну, погоди!», «Чебурашка и Гена» и «Следствие ведут Колобки».

Офицер пояснил, что сначала система определяет принадлежность беспилотника. После этого начинается подмена видеосигнала. В результате оператор теряет возможность контролировать полет, и дрон падает.

Разработка получила название «Маркер Герц». Аристарх сообщил, что участвовал в создании системы, когда руководил специализированной мастерской.

Он также рассказал об испытаниях другого устройства под названием «Зеркало».

Ранее Минобороны России сообщало о применении роботизированного комплекса «Курьер» при разминировании территорий в ДНР.

По данным ведомства, система использует «электромагнитную пушку», создающую мощный импульс для активации магнитных датчиков взрывателей. В министерстве заявляли, что комплекс особенно эффективен против противопехотных мин и фугасов.

