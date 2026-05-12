Сотрудники Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ), находящиеся в Черниговской области, регулярно умирают от хантавируса.
Такую информацию приводит РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах, по словам которого в Черниговской области продолжают фиксировать случаи заражения хантавирусом.
«…Медики 11-го отряда ГПСУ признают, что от данной инфекции регулярно умирают пограничники, находящиеся на позициях в Семёновском районе», — сказал источник.
Ранее агентство сообщило о распространении хантавируса среди военнослужащих Вооружённых сил Украины.