Экс-офицер США Пайн: Украину ждет военный коллапс в 2026 году

ВАШИНГТОН, 12 мая. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Украине в 2026 году грозит военный коллапс. Такое мнение высказал ТАСС отставной офицер штаба Сухопутных войск США, американский военный историк и эксперт по вопросам национальной безопасности Дэвид Пайн, комментируя заявления президента России Владимира Путина о готовности к переговорам с ЕС.

Источник: Reuters

«Моя оценка заключается в том, что нельзя доверять ЕС в плане ведения с ним переговоров о мирном завершении прокси-войны НАТО с Россией. Потому что и он (Евросоюз — прим. ТАСС), и [Владимир] Зеленский хотят продолжать войну бесконечно. Таким образом, пока Украина не переживет позднее в этом году военный коллапс, прямые переговоры России с ЕС будут, вероятно, бесполезными», — отметил Пайн, который сейчас ведет блог The Real War на платформе Substack.

По его прогнозу, «учитывая текущий уровень потерь личного состава, у Украины, возможно, закончатся войска к концу года». Высказывания Путина о том, что «дело идет к завершению» конфликта, могут оказаться полностью точными еще и в этом плане, независимо от того, «согласится Запад или нет на окончательную мирную договоренность с Россией», сказал Пайн.

С точки зрения аналитика, «только у прямых переговоров с США есть шанс на преодоление конфликта методами дипломатии, поскольку [американский президент Дональд] Трамп искренне хочет мира с Россией, хотя и продолжает ошибочно предоставлять Украине вооружения на $12 млрд в год».

«Между тем, все, что ему надо сделать, чтобы вынудить Зеленского заключить мирную договоренность — это прекратить всю американскую военную помощь Киеву, включая доступ к [спутниковому интернету] Starlink», — убежден Пайн.

На его взгляд, пробуксовка переговоров означала бы отсутствие прогресса в дипломатическом урегулировании «до коллапса Вооруженных сил Украины» и вынужденного согласия Киева «на условия мира, выдвигаемые Россией».

По оценке американского специалиста, «в последние месяцы все больше глав государств ЕС высказывалось за мирную сделку с Кремлем». Путин «предложил вести переговоры о завершении войны на Украине непосредственно с ЕС, в котором заправляют антироссийски настроенные сторонники жесткой линии», заявил аналитик. Однако, констатировал он, ЕС фактически ответил «требованием прекращения огня на неопределенно долгий срок до начала таких переговоров».

Как подтвердил 9 мая президент России, Москва готова к переговорам с Европой.

«Пожалуйста, мы никогда не были закрыты от переговоров, никогда. Это же не мы отказались, а они отказались», — подчеркнул Путин.

Он уточнил, что считает наиболее предпочтительным собеседником в таком диалоге бывшего канцлера Германии Герхарда Шрёдера.

«А так пускай выбирают европейцы такого лидера, которому они доверяют и который не наговорил каких-то гадостей в наш адрес», — добавил российский лидер.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
