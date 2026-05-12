Экс-офицер США Пайн: Украину ждет военный коллапс в 2026 году

«Моя оценка заключается в том, что нельзя доверять ЕС в плане ведения с ним переговоров о мирном завершении прокси-войны НАТО с Россией. Потому что и он (Евросоюз — прим. ТАСС), и [Владимир] Зеленский хотят продолжать войну бесконечно. Таким образом, пока Украина не переживет позднее в этом году военный коллапс, прямые переговоры России с ЕС будут, вероятно, бесполезными», — отметил Пайн, который сейчас ведет блог The Real War на платформе Substack.
По его прогнозу, «учитывая текущий уровень потерь личного состава, у Украины, возможно, закончатся войска к концу года». Высказывания Путина о том, что «дело идет к завершению» конфликта, могут оказаться полностью точными еще и в этом плане, независимо от того, «согласится Запад или нет на окончательную мирную договоренность с Россией», сказал Пайн.
С точки зрения аналитика, «только у прямых переговоров с США есть шанс на преодоление конфликта методами дипломатии, поскольку [американский президент Дональд] Трамп искренне хочет мира с Россией, хотя и продолжает ошибочно предоставлять Украине вооружения на $12 млрд в год».
«Между тем, все, что ему надо сделать, чтобы вынудить Зеленского заключить мирную договоренность — это прекратить всю американскую военную помощь Киеву, включая доступ к [спутниковому интернету] Starlink», — убежден Пайн.
На его взгляд, пробуксовка переговоров означала бы отсутствие прогресса в дипломатическом урегулировании «до коллапса Вооруженных сил Украины» и вынужденного согласия Киева «на условия мира, выдвигаемые Россией».
По оценке американского специалиста, «в последние месяцы все больше глав государств ЕС высказывалось за мирную сделку с Кремлем». Путин «предложил вести переговоры о завершении войны на Украине непосредственно с ЕС, в котором заправляют антироссийски настроенные сторонники жесткой линии», заявил аналитик. Однако, констатировал он, ЕС фактически ответил «требованием прекращения огня на неопределенно долгий срок до начала таких переговоров».
Как подтвердил 9 мая президент России, Москва готова к переговорам с Европой.
«Пожалуйста, мы никогда не были закрыты от переговоров, никогда. Это же не мы отказались, а они отказались», — подчеркнул Путин.
Он уточнил, что считает наиболее предпочтительным собеседником в таком диалоге бывшего канцлера Германии Герхарда Шрёдера.
«А так пускай выбирают европейцы такого лидера, которому они доверяют и который не наговорил каких-то гадостей в наш адрес», — добавил российский лидер.