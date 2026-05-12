«Единая Россия» проведет в Омске окружной форум «Есть результат!»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 13 мая Омск примет окружной форум партии «Единая Россия» «Есть результат!».
В этот день в Омске соберутся представители всех регионов Сибирского федерального округа, в том числе делегация Красноярского края, чтобы подвести итоги реализации народной программы за последние пять лет и обсудить новые инициативы.
Центральная тема форума — развитие села.
В рамках форума будут организованы дискуссионные площадки, на которых участники обсудят важные вопросы:
Развитие инфраструктуры в сельских территориях;
Продовольственная безопасность — как обеспечить население качественными продуктами;
Аграрное лидерство — поддержка и развитие сельского хозяйства в регионе;
Адаптация и поддержка участников СВО — как помочь тем, кто вернулся с фронта;
Профориентация молодежи — как привлечь молодые кадры в сельское хозяйство.
Форум станет платформой для обмена опытом и выработки новых стратегий, направленных на улучшение жизни в сельских районах.
В составе делегации Красноярского края депутаты Законодательного Собрания, представители отрасли сельского хозяйства, координаторы партпроектов, участники СВО, партийцы с территорий региона. Они примут участие в работе форума, озвучат предложения в новую народную программу партии, которые подготовили на региональном форуме.
Отметим, целью партийного проекта «Единой России» «Российское село» и народной программы является обеспечение внутреннего рынка страны качественным и доступным для жителей продовольствием, усиление агропромышленного комплекса, а также устойчивое развитие сельских территорий.
