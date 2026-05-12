В Липецке школьников переведут на дистант на два дня

Учащихся школ в городе Липецке на два дня переведут на дистанционный режим. Об этом проинформировали в пресс-службе правительства Липецкой области.

В опубликованном в соцсети «ВКонтакте» сообщении отмечается, что 12 и 13 мая очные занятия в школах города проводиться не будут.

«Для учеников младших классов и детсадовцев организуют работу дежурных групп. Кружки и секции в учреждениях допобразования временно отменяются», — говорится в публикации.

Ранее сообщалось о переводе на дистанционный режим корпуса МГУ после выявления кори у одного из сотрудников.