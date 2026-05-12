Южная Корея осудила атаку на судно HMM Namu в Ормузском проливе

10 мая южнокорейский МИД сообщил, что два «неопознанных воздушных объекта» на прошлой неделе поразили в Ормузском проливе грузовое судно HMM Namu. В результате начался пожар. На борту образовалась трещина шириной 7 м. Судно вынесло на мель, после чего оно было отбуксировано в порт Дубая.