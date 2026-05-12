Стоимость ремонта пруда у мемориала Линкольна в Вашингтоне выросла до $13 млн

Министерство внутренних дел США увеличило до $13,1 млн стоимость контракта с компанией Atlantic Industrial Coatings, которая занимается ремонтом пруда у мемориала Линкольна в Вашингтоне. Изначально президент Дональд Трамп анонсировал стоимость работ в $1,8 млн.

Подрядчиком выбрана компания, которая ранее работала на похожем объекте в гольф-клубе господина Трампа в Вирджинии, сообщает The Inquirer.

Издание напоминает, что в апреле правительство США заключило с этой фирмой контракт без проведения тендера, заявив, что ситуация настолько срочная, что любая задержка нанесет правительству серьезный ущерб. В качестве еще одной причины было указано желание Дональда Трампа завершить работу до 250-летия США 4 июля.

В официальных документах о государственных закупках не указана причина повышения стоимости контракта. По информации The New York Times, цена контракта в $13,1 млн совпадает с изначальным предложением, представленным правительству компанией Atlantic Industrial Coatings в середине апреля. Согласно документам, предложение включало 20% прибыли.

