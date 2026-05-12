Поиск Яндекса
Ричмонд
+9°
туман
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава МИД Швеции предложила заинтересовать Россию переговорами путем санкций

Глава МИД Швеции Мария Стенергард считает, что Европа должна усилить давление на Кремль, потому что Россия «на самом деле не заинтересована в мире». По ее мнению, нужно сосредоточиться на следующем пакете санкций и продолжать поддержку Украины.

Глава МИД Швеции Мария Стенергард считает, что Европа должна усилить давление на Кремль, потому что Россия «на самом деле не заинтересована в мире». По ее мнению, нужно сосредоточиться на следующем пакете санкций и продолжать поддержку Украины.

«Рано или поздно нам придется поговорить с Москвой. Но поскольку Путин не очень заинтересован в серьезных мирных переговорах, я думаю, нам следует сосредоточиться на изменении подхода, чтобы заинтересовать его в этом», — сказала госпожа Стенергард в интервью Euronews.

Министр также не подтвердила информацию о возможных посредниках между Москвой и Киевом, в том числе о бывшем канцлере Германии Герхарде Шредере.

Владимир Путин назвал господина Шредера подходящим переговорщиком для диалога России и Европы во время своего выступления вечером 9 мая. Верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас отвергла возможность рассмотреть кандидатуру бывшего канцлера в качестве переговорщика. СМИ писали, что против также настроены в правительстве ФРГ.

Узнать больше по теме
Кая Каллас: биография, карьера и личная жизнь главы дипломатии Евросоюза
В декабре 2024 года главой дипломатии ЕС стала эстонская политическая деятельница Кая Каллас. Собрали информацию о руководителе ЕС по международным делам и политике безопасности, а также узнали, с чего началась ее карьера.
Читать дальше