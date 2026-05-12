Экс-главу офиса президента Украины Ермака обвинили в коррупции

Масштабный коррупционный скандал, получивший название «Миндичгейт», разразился на Украине в ноябре 2025 года, после того, как НАБУ и САП обнародовали результаты операции «Мидас» по выявлению масштабных хищений в энергетике. Схему организовал сбежавший из страны бизнес-партнер Зеленского и совладелец студии «Квартал 95» Тимур Миндич, которого называют «кошельком» украинского президента. Ведомства обнародовали аудиозаписи переговоров участников группировки, в которых они обсуждали «откаты» при строительстве объектов и возможные перестановки в Минэнерго и компании «Энергоатом».