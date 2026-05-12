В Черниговской области фиксируют смерти пограничников Украины от хантавируса

В Черниговской области украинские пограничники регулярно умирают от хантавируса. Инфекция поражает военнослужащих в Семёновском районе. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на российские силовые структуры.

Собеседник агентства рассказал, что врачи 11-го отряда Государственной пограничной службы Украины подтверждают летальные исходы. Они связаны с хантавирусом у бойцов, которые несут службу на позициях в Семёновском районе. Источник добавил, что Киев признаёт лишь восемь случаев заболевания за последние годы в этом регионе. Реальные цифры, по его данным, гораздо выше.

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев назвал ажиотаж вокруг хантавируса чрезмерным. Он отметил, что ЕС и Великобритания могут использовать эту историю для обоснования энергетических ограничений. Дмитриев сослался на данные учёных, которые выявили почти полное совпадение нынешнего штамма с образцом 2018 года — сходство составило 99 процентов. Специалисты не нашли изменений, которые повысили бы опасность вируса для человека.

