Удар по своим у Псела — FPV-дроны ВСУ атаковали украинских штурмовиков

Операторы украинских FPV-дронов атаковали собственных штурмовиков после попытки форсировать реку Псел. Об этом РИА Новости сообщили в российских силовых структурах.
По словам собеседника агентства, украинские военные переплыли реку и оказались на территории, которую контролируют подразделения «Север». При этом бойцы, как утверждается, были без оружия.
Источник заявил, что после этого по ним нанесли удар украинские операторы беспилотников.
Также в силовых структурах сообщили, что украинские подразделения неоднократно нарушали режим прекращения огня в Сумском районе.
Владимир Путин ранее объявил перемирие в зоне спецоперации на период празднования Дня Победы. Позднее, после предложения президента США Дональда Трампа, режим прекращения огня продлили до 11 мая.
Минобороны России заявляло, что во время перемирия ВСУ продолжали использовать беспилотники и артиллерию. По данным ведомства, режим тишины был нарушен 23 802 раза.
Российская сторона утверждает, что в ответ наносила зеркальные удары по позициям противника.
