Переплывших Псёл бойцов ВСУ добили свои же FPV-дроны под Сумами

ВСУшники пытались перебраться через Псёл малыми группами. Часть бойцов смогла достичь противоположного берега, однако оказалась без вооружения. После переправы солдаты вышли на участок, который контролируют подразделения группировки «Север». В этот момент по ним начали работать FPV-дроны ВСУ. Удары нанесли собственные операторы беспилотников украинской армии. Попытка закрепиться на новом участке завершилась провалом.