Трамп предсказал «великие дела» по итогам поездки в Китай

Источник: РБК

Президент США Дональд Трамп на фоне визита в Китай заявил, что и Вашингтон, и Пекин ждут «великие дела». Об этом американский лидер написал в Truth Social.

«Я с нетерпением жду своей поездки в Китай, удивительную страну, с лидером, президентом Си Цзиньпином, которого все уважают. Великие дела произойдут для обеих стран», — написал он.

Трамп посетит Китай с государственным визитом с 13 по 15 мая. Поездка в Пекин станет для него первой с 2017 года. Изначально предполагалось, что политики встретятся в конце марта, но из-за войны в Иране визит отложили. До этого лидеры встречались прошлой осенью на полях саммита АТЭС.

CNBC со ссылкой на представителя Белого дома пишет, что Трамп пригласил руководителей крупнейших американских компаний сопровождать его в поездке в Китай, включая главу Tesla Илона Маска, генерального директора Apple Тима Кука, главу BlackRock Ларри Финка и гендиректора Boeing Келли Ортберг.

Ожидается участие и ряда других топ-менеджеров крупных корпораций, среди которых представители Blackstone, Mastercard, Meta (признана в РФ экстремистской и запрещена), Micron, Qualcomm и Visa, однако полный список опубликован не был.

Как отмечает телеканал, ожидается, что Трамп обсудит с китайской стороной торговлю, искусственный интеллект, экспортный контроль, Тайвань и ситуацию вокруг Ирана.

Переговоры проходят на фоне недавнего роста напряженности между странами. Так, 10 мая Politico сообщило, что отношения США и Китая вступили в новый виток напряженности из-за обвинений Вашингтона в помощи Ирану и введения американским Госдепом санкций против трех китайских компаний.

Ограничения были приняты в отношении Meentropy Technology (Hangzhou) Co. Ltd, The Earth Eye и Chang Guang Satellite Technology Co, которые, по версии Вашингтона, предоставляли Ирану спутниковые снимки для ударов по военным США на Ближнем Востоке.

До этого Politico писало, что поездка Трампа в Пекин станет серьезным испытанием для американской делегации.

