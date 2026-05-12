Трамп предсказал «великие дела» по итогам поездки в Китай

Трамп посетит Китай с государственным визитом с 13 по 15 мая. Поездка в Пекин станет для него первой с 2017 года. Изначально предполагалось, что политики встретятся в конце марта, но из-за войны в Иране визит отложили. До этого лидеры встречались прошлой осенью на полях саммита АТЭС.