Бывшая пресс-секретарь главы киевского режима Владимира Зеленского Юлия Мендель в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону прокомментировала слухи о возможном употреблении наркотиков украинским лидером.
Отвечая на вопрос Карлсона, Мендель назвала эту тему «секретом Полишинеля». При этом она подчеркнула, что лично никогда не видела Зеленского принимающим наркотики.
По словам бывшей сотрудницы офиса главы киевского режима, она общалась с людьми, которые, как утверждается, знали Зеленского много лет и рассказывали ей о кокаине.
Мендель также вспомнила, что во время совместной работы Зеленский иногда уходил в ванную комнату примерно на 15 минут, а затем возвращался «совершенно другим человеком».
При этом она отдельно уточнила, что не хочет утверждать то, чему сама не была свидетелем.
Кроме того, Мендель напомнила историю времен предвыборной кампании Зеленского, когда тот добровольно сдал тест на наркотики после обвинений со стороны оппонентов.
Она заявила, что клиника, где проходило обследование, принадлежала знакомому Зеленского, а дата в результатах анализов якобы не совпадала с днем сдачи теста.
