Два российских аэропорта приостановили полеты

Аэропорты Саранска и Саратова приостановили прием и выпуск воздушных судов, сообщает пресс-служба Росавиации.
«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — отметили в ведомстве.
Также не принимают и не отправляют рейсы авиагавани Пензы и Тамбова, об этом ранее сообщили в Росавиации.
Ограничения на полеты в российских аэропортах вводят на фоне угрозы атак беспилотников.
Так, утром 8 мая после попадания украинских дронов по административному зданию филиала «Аэронавигации Юга России» 13 аэропортов на юге России приостановили работу. К утру 10 мая Минтранс отчитался о полном восстановлении авиаперевозок в регионе.
