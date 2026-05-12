Над Россией ночью сбили 27 БПЛА. Военная операция, день 1539-й

8:36 В Воронежской области отменили опасность атаки БПЛА, сообщил губернатор Александр Гусев.
8:33 ❗FPV-дроны ВСУ в Сумском районе у Запселья убили своих же солдат, попытавшихся форсировать реку Псел, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.
8:29 В подконтрольной ВСУ части Запорожской области произошли взрывы, сообщает «РБК-Украина».
8:27 ~Следователи НАБУ завершили обыски по месту жительства Андрея Ермака — экс-главы офиса Владимира Зеленского~, сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.
8:22 Росавиация: в аэропорту Казани ввели ограничения на прием и выпуск воздушных судов.
8:18 Над тремя районами Воронежской области ночью сбили пять беспилотников, сообщил губернатор Александр Гусев.
«По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет. Опасность атаки БПЛА сохраняется на всей территории региона», — отметил он.
8:15 Над территорией ДНР за прошедшие сутки уничтожили пять БПЛА ВСУ, сообщил штаб обороны республики.
8:10 ?Бывшему главе офиса президента Украины Андрею Ермаку предъявлены обвинения в отмывании 460 млн гривен (около $10,5 млн) на строительстве элитного коттеджного поселка в Киевской области. НАБУ опубликовало записи, на которых обсуждалась схема, а также переписку, в которой Ермак обсуждал с дизайнером проект дома. Сам бывший чиновник свою вину отрицает.
8:08 В аэропортах Тамбова, Пензы, Саранска, Саратова, Чебоксаров и Ульяновска введены ограничения на взлет и посадку самолетов, сообщила Росавиация.
8:06 ~ВСУ в период действия перемирия на День Победы 8−9 мая увеличили число ударов по территории субъектов РФ~, сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в беседе с ТАСС.
8:05 Экипажи танков Т-80БВМ группировки «Запад» совершенствуют боевое мастерство на полигоне в тыловом районе зоны спецоперации, сообщило Минобороны РФ.
8:03 ❗Евросоюз может стать посредником в сделке Украины и России по аэропортам, сообщает здание Politico.
«Нам, вероятно, нужна новая роль Европы в наших мирных усилиях. Возможно, мы попытались бы добиться так называемого прекращения огня в аэропортах», — заявил глава МИД Украины Андрей Сибига.
8:02 ⚡️В полночь 12 мая истек срок действия перемирия, объявленного Россией ко Дню Победы. Изначально режим прекращения огня должен был действовать с 8 по 10 мая, но после обращения Дональда Трампа Москва и Киев согласились продлить его до 11 мая включительно.
8:01 ~Над регионами России с 0:00 до 7:00 мск 12 мая уничтожили 27 украинских беспилотников~, сообщило Минобороны РФ.
Средства ПВО сбили БПЛА над Белгородской, Воронежской и Ростовской областями.
8:00 Сегодня 1539-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.