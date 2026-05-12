Поиск Яндекса
Ричмонд
+9°
туман
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Япония назвала важным поддержание «надлежащих» отношений с Россией

Японии важно поддерживать отношения с Россией, несмотря на сохранение санкций, заявил генеральный секретарь кабинета министров Минору Кихара, передает NTV.

Источник: РБК

Японии важно поддерживать отношения с Россией, несмотря на сохранение санкций, заявил генеральный секретарь кабинета министров Минору Кихара, передает NTV.

По его словам, Токио продолжит санкционную политику в связи с конфликтом на Украине, однако намерен поддерживать японские компании, работающие в России.

Кахира вновь осудил российско-украинский конфликт, но подчеркнул, что Россия — соседняя страна, поэтому «важно поддерживать надлежащие двусторонние отношения».

После начала военной операции на Украине Япония присоединилась к санкциям против России. В ответ Москва прекратила переговоры по мирному договору о Южных Курилах, заявив о «недружественном характере» ограничений Токио.

В апреле 2025 года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что переговоры с Японией и заключение мирного договора сейчас маловероятны из-за позиции Токио.

Двумя днями ранее Министерство экономики, торговли и промышленности Японии подтвердило планы направить чиновников в Россию в конце мая, но заявило, что поездка не связана с экономическим или энергетическим сотрудничеством.

В ведомстве отметили, что цель визита — поддержка японских компаний, работающих в России, и установление контактов с российской стороной. Kyodo сообщало, что в делегацию могут войти представители компаний Mitsui & Co., Mitsui O.S.K. Lines и Mitsubishi Corp.

Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Пескова: детство, карьера, личная жизнь
Пресс-секретарь Владимира Путина — лицо известное. Познакомьтесь с биографией Дмитрия Пескова, собрали информацию о его детстве, карьере, личной жизни, наградах и политических взглядах.
Читать дальше