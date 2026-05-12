Япония назвала важным поддержание «надлежащих» отношений с Россией

Японии важно поддерживать отношения с Россией, несмотря на сохранение санкций, заявил генеральный секретарь кабинета министров Минору Кихара, передает NTV.
По его словам, Токио продолжит санкционную политику в связи с конфликтом на Украине, однако намерен поддерживать японские компании, работающие в России.
Кахира вновь осудил российско-украинский конфликт, но подчеркнул, что Россия — соседняя страна, поэтому «важно поддерживать надлежащие двусторонние отношения».
После начала военной операции на Украине Япония присоединилась к санкциям против России. В ответ Москва прекратила переговоры по мирному договору о Южных Курилах, заявив о «недружественном характере» ограничений Токио.
В апреле 2025 года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что переговоры с Японией и заключение мирного договора сейчас маловероятны из-за позиции Токио.
Двумя днями ранее Министерство экономики, торговли и промышленности Японии подтвердило планы направить чиновников в Россию в конце мая, но заявило, что поездка не связана с экономическим или энергетическим сотрудничеством.
В ведомстве отметили, что цель визита — поддержка японских компаний, работающих в России, и установление контактов с российской стороной. Kyodo сообщало, что в делегацию могут войти представители компаний Mitsui & Co., Mitsui O.S.K. Lines и Mitsubishi Corp.
