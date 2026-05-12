Главные новости к утру 12 мая 2026 года

Последние новости за сегодня — 12 мая 2026 года. Рассказываем, что произошло в России и мире. Главные и ключевые события дня в проекте Новости Mail.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 12 мая 2026.

Трамп назвал имя своего преемника

Американский лидер Дональд Трамп объявил идеальную команду от Республиканской партии для управления страной после завершения его срока. Он назвал вице-президента Джей Ди Вэнса и госсекретаря Марко Рубио отличными претендентами на следующих выборах. Глава Белого дома не уточнил, кого из них он видит в качестве президента и вице-президента.

СМИ рассказали о планах Писториуса о терактах против России

Министр обороны Германии Борис Писториус прибыл в Киев с целью планирования террористических актов против России. Об этом сообщило итальянское издание L'antidiplomatico. По мнению журналистов, ни Украина, ни Европа не заинтересованы в завершении конфликта и предпринимают все возможные меры для повышения степени эскалации.

CNN сообщил о настрое Трампа на возобновление войны с Ираном

Президент США Дональд Трамп всерьез рассматривает возобновление боевых действий против Ирана, пишет CNN. По словам источников СМИ, американский лидер все больше разочаровывается в том, как Тегеран ведет переговоры о прекращении войны, но решение о военной операции он, скорее всего, примет после визита в Китай.

Кремль оценил кандидатуру Штайнмайера для переговоров с Россией

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал кандидатуру президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера как посредника на переговорах между Европой и Россией. Он заявил, что главное для России — желание возобновить диалог, а с Москвой могут говорить все.

Дмитриев заявил, что паника вокруг хантавируса может использоваться Западом

Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев высказал мнение, что паника вокруг хантавируса преувеличена, но может быть использована для оправдания энергетических локдаунов в Великобритании и Евросоюзе.

