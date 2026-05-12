ПВО за ночь сбила 27 беспилотников над Россией

Минувшей ночью дежурные средства ПВО сбили над регионами России 27 украинских беспилотников самолетного типа, сообщает пресс-служба Минобороны России.
Дроны были перехвачены и уничтожены над Белгородской, Воронежской и Ростовской областями.
Ранним утром ростовский губернатор Юрий Слюсарь сообщил об отражении атаки беспилотников на Миллеровский район региона. Информации о раненых и последствиях на земле пока нет, ее уточняют.
Глава Воронежской области на протяжении всей ночи предупреждал о беспилотной опасности. Тревога в связи с угрозой непосредственных ударов дронов была объявлена в Нововоронеже, Лискинском и Острогожском районах, а также в Борисоглебске.
