Иран назвал «цену» для США за затягивание переговоров

«Нет альтернативы, кроме как признать права иранского народа, изложенные в предложении из 14 пунктов. Любой другой подход будет совершенно безрезультатным; лишь череда неудач. Чем дольше они будут тянуть время, тем больше за это заплатят американские налогоплательщики», — написал он в X.
В начале мая Тегеран передал США мирный план из 14 пунктов, предусматривающий прекращение боевых действий, снятие санкций и вывод американских войск. МИД Ирана заявил, что Тегеран сосредоточен на прекращении войны, включая ситуацию в Ливане, на обеспечении безопасности судоходства в Персидском заливе и Ормузском проливе, а также на прекращении «морского пиратства США против торговых судов».
По данным NPR, предложение предусматривает завершение войны за 30 дней, вывод американских войск из Ирана, снятие санкций с иранских активов, выплату репараций, прекращение боевых действий в Ливане и новый механизм управления Ормузским проливом. Часть этих положений пересекается с теми, что со ссылкой на источник обнародовала The Wall Street Journal, хотя иранское агентство Tasnim опровергло некоторые из них.
Документ был передан США через Пакистан, выступающий посредником в переговорах. Между тем ранее американский президент Дональд Трамп назвал предложения Ирана «неприемлемыми».
