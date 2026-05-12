Иран назвал «цену» для США за затягивание переговоров

США должны принять новое иранское предложение из 14 пунктов, иначе «американские налогоплательщики заплатят за это», заявил главный переговорщик Ирана Мохаммад Багер Галибаф в соцсети Х.

Источник: РБК

США должны принять новое иранское предложение из 14 пунктов, иначе «американские налогоплательщики заплатят за это», заявил главный переговорщик Ирана Мохаммад Багер Галибаф в соцсети Х.

«Нет альтернативы, кроме как признать права иранского народа, изложенные в предложении из 14 пунктов. Любой другой подход будет совершенно безрезультатным; лишь череда неудач. Чем дольше они будут тянуть время, тем больше за это заплатят американские налогоплательщики», — написал он в X.

В начале мая Тегеран передал США мирный план из 14 пунктов, предусматривающий прекращение боевых действий, снятие санкций и вывод американских войск. МИД Ирана заявил, что Тегеран сосредоточен на прекращении войны, включая ситуацию в Ливане, на обеспечении безопасности судоходства в Персидском заливе и Ормузском проливе, а также на прекращении «морского пиратства США против торговых судов».

По данным NPR, предложение предусматривает завершение войны за 30 дней, вывод американских войск из Ирана, снятие санкций с иранских активов, выплату репараций, прекращение боевых действий в Ливане и новый механизм управления Ормузским проливом. Часть этих положений пересекается с теми, что со ссылкой на источник обнародовала The Wall Street Journal, хотя иранское агентство Tasnim опровергло некоторые из них.

Документ был передан США через Пакистан, выступающий посредником в переговорах. Между тем ранее американский президент Дональд Трамп назвал предложения Ирана «неприемлемыми».

