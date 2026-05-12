Трамп пообещал «великие дела» по итогам поездки в КНР

Государственный визит Трампа в Китай запланирован на период с 13 по 15 мая. Эта поездка в Пекин станет для него первой с 2017 года. Первоначально предполагалось, что встреча политиков состоится в конце марта, однако из-за войны в Иране визит был перенесен. Предыдущая встреча лидеров прошла осенью на полях саммита АТЭС.