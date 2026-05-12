Трамп пообещал «великие дела» по итогам поездки в КНР

«Я с нетерпением жду своей поездки в Китай, удивительную страну, с лидером, президентом Си Цзиньпином, которого все уважают. Великие дела произойдут для обеих стран», — говорится в сообщении.
Государственный визит Трампа в Китай запланирован на период с 13 по 15 мая. Эта поездка в Пекин станет для него первой с 2017 года. Первоначально предполагалось, что встреча политиков состоится в конце марта, однако из-за войны в Иране визит был перенесен. Предыдущая встреча лидеров прошла осенью на полях саммита АТЭС.
Переговоры проходят на фоне роста напряженности между странами. Как сообщило 10 мая издание Politico, отношения США и Китая вступили в новый виток напряженности из-за обвинений Вашингтона в адрес Пекина в оказании помощи Ирану, а также введения американским Госдепом санкций против трех китайских компаний.