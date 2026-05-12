Трамп пообещал «великие дела» по итогам поездки в КНР

Президент США Дональд Трамп на фоне предстоящего визита в Китай сообщил, что обе страны ожидают «великие дела». Соответствующая запись была опубликована американским лидером в социальной сети Truth Social.

Источник: AP 2024

«Я с нетерпением жду своей поездки в Китай, удивительную страну, с лидером, президентом Си Цзиньпином, которого все уважают. Великие дела произойдут для обеих стран», — говорится в сообщении.

Государственный визит Трампа в Китай запланирован на период с 13 по 15 мая. Эта поездка в Пекин станет для него первой с 2017 года. Первоначально предполагалось, что встреча политиков состоится в конце марта, однако из-за войны в Иране визит был перенесен. Предыдущая встреча лидеров прошла осенью на полях саммита АТЭС.

Как пишет CNBC со ссылкой на представителя Белого дома, Трамп пригласил руководителей крупнейших американских компаний сопровождать его в поездке в Китай. В числе приглашенных — глава Tesla Илон Маск, генеральный директор Apple Тим Кук, глава BlackRock Ларри Финк и гендиректор Boeing Келли Ортберг.

Ожидается участие ряда других топ-менеджеров крупных корпораций. По данным телеканала, в ходе визита Трамп намерен обсудить с китайской стороной вопросы торговли, искусственного интеллекта, экспортного контроля, а также ситуацию вокруг Тайваня и Ирана.

Переговоры проходят на фоне роста напряженности между странами. Как сообщило 10 мая издание Politico, отношения США и Китая вступили в новый виток напряженности из-за обвинений Вашингтона в адрес Пекина в оказании помощи Ирану, а также введения американским Госдепом санкций против трех китайских компаний.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше